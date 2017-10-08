Пожар на рынке "Синдика" на севере Москвы будут тушить при помощи вертолета

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Вертолет Ка-32 вылетел для тушения крупного пожара на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"В 17.04 на тушение пожара вылетел вертолет Ка-32", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что торговый центр "Синдика" загорелся в воскресенье днем на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области. ТЦ расположен близ района Строгино на северо-западе столицы. По последним данным, площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.