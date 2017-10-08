Около 500 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ "Синдика" на севере Москвы

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из торгового центра "Синдика" на северо-западе Московской области из-за пожара на цокольном этаже здания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Эвакуировано почти 500 человек. Информации о пострадавших не поступало", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что торговый центр "Синдика" загорелся в воскресенье днем на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области. ТЦ расположен близ района Строгино на северо-западе столицы.