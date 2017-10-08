На Ставрополье потерпел крушение легкомоторный самолет

ПЯТИГОРСК, 8 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщает региональное ГУМЧС.

"В воскресенье в 15.55 мск от диспетчера ЕДДС Предгорного района поступило сообщение о том, что в районе поселка Пятигорский упал легкомоторный самолет", — говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется, на место выехали оперативные службы, отмечено в сообщении.