На МКАД в районе Строгино горит торговый центр

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Торговый центр "Синдика" загорелся в воскресенье днем на площади порядка 1 тысячи квадратных метров на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
ТЦ расположен близ района Строгино на северо-западе столицы.
"Предварительно, на минус первом этаже ТЦ горит по всей площади парковка, проводится эвакуация", — сказал собеседник агентства.
Пожар на рынке #Синдика #Строгино pic.twitter.com/TS8kXLckQM— Svetlana Kolosova (@Svkolosova) 8 октября 2017 г.
Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС, к тушению пожара в "Синдике" привлечены 12 боевых расчетов, всего 44 человека, группировка наращивается.
В готовность к вылету на случай усиления пожара приведены два вертолета Ка-32.
Горит Синдика в Строгино pic.twitter.com/BIRMro0Mxq— Вейкина Мария (@Tugnuy) 8 октября 2017 г.