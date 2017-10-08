Под Воронежем возбудили новое дело против матери, избившей дочь за маргарин

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Полиция в Воронежской области возбудила второе уголовное дело — о неисполнении родительских обязанностей — в отношении многодетной матери, избившей пятилетнюю дочь за съеденный без спроса маргарин, сообщает в воскресенье ГУМВД региона.

Ранее сообщалось, что в конце сентября во время рейда правоохранители обнаружили в доме в селе Озерки Бутурлиновского района у сбежавшей из больницы беременной женщины пятилетнюю дочь со следами побоев. По словам 22-летней матери, так она наказала девочку за съеденный без спроса маргарин. Следствие возбудило в отношении женщины уголовное дело по статье "Истязание", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. По информации СК, мать избивала ребенка с августа по 22 сентября. Ребенок был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

"По данному факту в ОМВД России по Бутурлиновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

Следствие избрало в отношении женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ее 38-летний сожитель был задержан, так как стал фигурантом уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, когда сотрудники полиции пришли к семье и хотели отвести девочку в больницу, пьяный мужчина толкнул в спину сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних и сорвал погон.

Как сообщает следствие, пострадавшая девочка, ее трехлетний брат и годовалая сестра изолированы от матери и находятся под опекой родственников и социальных служб.