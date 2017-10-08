В Москве пьяный водитель врезался в дом, есть пострадавшие

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Компания молодых людей каталась в центре Москвы на машине с 20-летним пьяным водителем, тот не справился с управлением и врезался в стену дома, после чего он и четыре пассажира попали в больницу с травмами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данным полиции, инцидент произошёл 7 октября.

"Около 5.00 на Средней Переяславской улице 20-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения (0,471 промилле), управляя KIA Rio, при совершении поворота налево не справился с управлением и совершил наезд на стену дома 25 по улице Средняя Переяславская", — сказал собеседник агентства.

Как пояснили в полиции, в салоне с водителем находились ещё четверо молодых людей, самому младшему из которых — 18 лет, а самому старшему — 30. Все они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

"На водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8.3 КоАП РФ", — добавили в полиции.

Проводится дальнейшая проверка.