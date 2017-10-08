Всех задержанных на субботних акциях в России отпустили, заявили в МВД

Участники во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 7 октября 2017

Участники во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 7 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Задержанных в ходе проходивших в субботу в различных российских городах акциях, в том числе несогласованных, отпустили, сообщили в воскресенье РИА Новости в МВД РФ.

"Всех, кого задерживали, отпустили", — сказали в ведомстве.

В Петербурге, где прошла несогласованная властями акция, задержанным выписывали протоколы о нарушении правил дорожного движения — ее участники вышли на проезжую часть, препятствуя проезду автомобилей и создавая опасную ситуацию.

В 25 регионах прошло 26 несогласованных мероприятий с участием 3,97 тысячи человек. В акциях в Петербурге приняли участие 1,8 тысячи человек, в Москве — 800, Екатеринбурге — 200, в Калининграде и Перми — по 150 человек.

В остальных 20 городах, по данным МВД, приняли участие в общей сложности менее 900 человек.

В ходе проведения мероприятий по наиболее серьезным нарушениям общественного порядка составлен 71 протокол об административных правонарушениях.

В отделы полиции были доставлены 136 человек, 60 из которых обязаны явкой в суд после 8 октября.

Больше всего человек были доставлены в полицию в Ярославской области — 56, в Липецкой — 24, Брянской, Псковской — по 7, в Краснодарском крае были доставлены 12 человек.

В 35 городах, где акции были согласованы, на улицу вышли 1,8 тысячи человек, сообщили в МВД.