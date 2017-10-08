В Благовещенске проверяют информацию об обстреле пассажирского автобуса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт — РИА Новости. Полиция в Благовещенске проверяет информацию о происшествии с пассажирским автобусом, очевидцы утверждают, что вечером в субботу транспорт обстреляли, сообщила РИА Новости специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

"Пассажиры маршрутного автобуса услышали подозрительный хлопок, по словам людей, что-то тяжелое ударило со стороны боковой части автобуса. Пострадавших в происшествии нет. Причины произошедшего выясняются", — рассказала Кутека.