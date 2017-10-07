Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана отправлены в Ташкент

Автобус и поезд столкнулись на ж/д переезде во Владимирской области

Автобус и поезд столкнулись на ж/д переезде во Владимирской области

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Граждане Узбекистана, попавшие в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области, отправлены самолетом в Ташкент, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС России.

"С аэродрома Раменское в подмосковном Жуковском в Ташкент вылетел самолёт Ил-76 Минобороны Узбекистана. На его борту 36 граждан этой страны, которые находились в автобусе, столкнувшемся с поездом, и не пострадали при ДТП", — сказал собеседник агентства.

В Жуковский их доставили из Покрова автоколонной.

Этим же спецрейсом в Узбекистан будут доставлены и тела 15 осознанных погибших.

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек. В больнице остаются трое пострадавших, в том числе ребёнок.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.