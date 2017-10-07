В Москве эвакуировали более 3 тысяч человек после звонков о "минировании"

Автомобиль полиции у ГУМа после сообщения о минировании. Архивное фото

Автомобиль полиции у ГУМа после сообщения о минировании. Архивное фото

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Свыше 3 тысяч человек эвакуированы в субботу в Москве после анонимных звонков о "минировании" различных зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"По состоянию на 21.00 мск, после звонков с угрозой взрывов в 14-ти зданиях с массовым пребыванием людей эвакуировано более 3 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники экстренных служб проверяют все эти здания.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России несколько недель. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.