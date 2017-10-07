Угроза взрыва в московском ТЦ "Охотный ряд" не подтвердилась

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правоохранители не обнаружили взрывное устройство в торговом центре "Охотный ряд" в центре Москвы, из которого после анонимного сообщения о "минировании" были эвакуированы порядка 700 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Проверка завершена, угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности из-за сообщений о "минировании" почти в 140 городах России из более чем 2,2 тысячи зданий эвакуировано уже более 900 тысяч человек. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Посетителей и работников ТЦ "Охотный ряд" уже эвакуировали в пятницу вечером, ничего опасного там тогда не нашли.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.