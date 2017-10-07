КРАСНОЯРСК, 7 окт — РИА Новости. Один ребенок и один взрослый, пострадавшие в ДТП с автобусом в Карымском районе Забайкальского края, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

В субботу вечером в Карымском районе Забайкальского края на 145-м километре трассы "Чита-Хабаровск" столкнулись автобус ПАЗ и грузовик. В результате ДТП погиб водитель грузовика 1991 года рождения, пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров. По данному факту следователи начали доследственную проверку. Всего в автобусе находилось 25 человек.

В региональном главке СК сообщили, что, по предварительной версии, на встречную полосу выехал водитель грузовика, однако позднее в СК не исключили, что на встречную полосу мог выехать водитель автобуса. Сейчас на месте ДТП работают следователи. В экстренных службах региона заявили, что движение на трассе из-за аварии не затруднено.

"Четырнадцать человек пострадали в ДТП, в том числе шесть детей. Всех везут в Читу. Всего задействовано десять машин скорой помощи. У ребенка и молодого человека 20 лет тяжелые травмы. Их уже доставили в Читу на первой машине. Остальные находятся в состоянии средней тяжести", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что пострадавшие будут доставлены в несколько больниц Читы, где уже развернуты койки. Пострадавших обследуют, после чего можно будет говорить более точно о характере повреждений.