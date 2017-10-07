В Туле егерь перепутал грибника с кабаном и застрелил его

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Тульский егерь на охоте убил из охотничьего ружья грибника, спутав его с кабаном, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону.

Тело 40-летнего жителя Тулы с огнестрельным ранением грудной клетки нашли в лесу 7 октября в Дубенском районе.

"Во время охоты один из егерей принял за кабана грибника, собиравшего грибы вместе с супругой, и выстрелил в него из охотничьего ружья", — говорится в сообщении.

Как отметили в СУСК, у егеря есть лицензия на охоту, а ружье, из которого тот стрелял, зарегистрировано.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", предусматривающей до двух лет лишения свободы.