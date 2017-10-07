В Забайкалье автобус с детьми врезался в грузовик

КРАСНОЯРСК, 7 окт — РИА Новости. Автобус, в котором находились 11 детей, врезался в грузовик в Карымском районе Забайкальского края, сообщил РИА Новости представитель регионального главка Следственного комитета РФ Егор Марков.

В ведомстве сообщили, что в субботу вечером на 145 километре трассы "Чита-Хабаровск" столкнулись автобус ПАЗ и грузовик. В результате ДТП погиб водитель грузовика 1991 года рождения, пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров. По данному факту следователи начали доследственную проверку.

"В автобусе, который столкнулся с грузовиком, находилось 25 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Все доставлены в Читу. Состояние их уточняется. Следователи работают на месте. По первоначально озвученной версии, на встречную полосу выехал водитель грузовика, однако сейчас предварительная версия изменилась. Возможно, на "встречку" выехал автобус", — сказал Марков.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.