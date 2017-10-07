Около 700 человек эвакуировали из ТЦ "Охотный ряд" после "минирования"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Порядка 700 человек эвакуировали в субботу днем из торгового центра "Охотный ряд" в центре Москвы после сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После звонка с угрозой взрыва из торгового центра "Охотный ряд" выведено 700 человек, проверка продолжается", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности из-за сообщений о "минировании" почти в 140 городах России из более чем 2,2 тысячи зданий эвакуировано уже более 900 тысяч человек. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Посетителей и работников ТЦ "Охотный ряд" уже эвакуировали в пятницу вечером, ничего опасного там тогда не нашли.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.