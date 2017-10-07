После ДТП под Владимиром пока не опознали два тела

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Не опознаны тела двух жертв аварии с автобусом на железной дороге во Владимирской области: это граждане Узбекистана и Казахстана, остальные тела вечером в субботу отправят на родину, сообщил РИА Новости председатель владимирской региональной общественной организации узбеков "Дружба" Улугбек Болтабаев.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

"Не опознаны двое – один гражданин Узбекистана, второй – гражданин Казахстана. Остальных через час будем отправлять в аэропорт в Раменское, все документы уже забрали", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по сути жителя Казахстана уже опознали, но процедуру пока нельзя считать юридически завершенной.

По словам Болтабаева, неопознанные тела останутся пока во Владимире. "Будем ждать, когда опознают, когда следственные мероприятия закончатся", — уточнил собеседник агентства.