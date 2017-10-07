РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Правозащитник рассказал о соблюдении прав человека на субботних протестах

16:0407.10.2017
02401
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве. 7 октября 2017Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве. 7 октября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сообщений о нарушении прав задержанных в субботу участников различных акций в регионах РФ, включая несанкционированных, пока нет, ассоциация "Гражданский контроль" будет направлять запросы омбудсменам в регионах, где происходили такие задержания, сообщил РИА Новости сопредседатель ассоциации, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве. 7 октября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На акцию протеста на Пушкинской площади в Москве пришли около 700 человек

"Ассоциация "Гражданский контроль" ведет мониторинг сегодняшних протестных акций. Основная задача — посмотреть, наблюдаются ли случаи нарушения прав жителей городов, участников акций, применяется ли насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов", — рассказал Брод.

Он уточнил, что мониторинг правозащитников направлен на повышение культуры проведения публичных акций в регионах страны и совершенствование мер общественного контроля за подобными мероприятиями.

"Могу сказать, что есть регионы, в которых эти акции очень малочисленные или прошли без видимых проблем, но есть и регионы, где уже произошли задержания. В частности, хотел бы привести в пример Краснодарский край, где акция была несогласована", — рассказал собеседник агентства.

Автомобили полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Москве из-за несанкционированных акций не будут перекрывать улицы

По его словам, в этом регионе задолго до акции были запланированы спортивные, культурные мероприятия, тем не менее, организаторы вывели людей на площади, произошли задержания.

"Мы со своей стороны будем направлять запросы уполномоченным по правам человека в те регионы, где произошли задержания, чтобы понять, на каком основании произошли задержания, были ли нарушения прав задержанных, применялась ли к ним сила. Но пока таких сообщений о том, что права задержанных нарушаются, что их оскорбляют или применяют к ним силу, нет", — сообщил Брод.

Организаторы нынешних несогласованных акций, по мнению правозащитника, "к сожалению, наступают на те же самые грабли, что и в прошлые годы, что и в начале лета этого года".

"То есть их основная задача — спровоцировать беспорядки, привлечь к себе внимание, потом обвинять власти и правоохранительные органы в нарушении прав на свободу слова и массовые акции", — полагает собеседник агентства.

Он подчеркнул, что нужно объективно подходить к оценке этих акций; правозащитники, по его словам, заинтересованы в том, чтобы оппозиция могла высказывать свою точку зрения и выступать беспрепятственно, но при согласовании подобных акций и не нарушая общественный порядок, не создавая препятствий для горожан и транспорта, не провоцируя столкновения с правоохранителями.

"Поэтому любые провокационные действия должны критически оцениваться, с тем чтобы общество видело, что организаторы этих акций хотят использовать граждан не для того, чтобы обозначить проблемы перед властью, а, наоборот, спровоцировать эти беспорядки. Когда людей используют как статистов, как разменную монету, это, конечно, недопустимо", — уверен Брод.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена