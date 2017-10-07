Правозащитник рассказал о соблюдении прав человека на субботних протестах

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сообщений о нарушении прав задержанных в субботу участников различных акций в регионах РФ, включая несанкционированных, пока нет, ассоциация "Гражданский контроль" будет направлять запросы омбудсменам в регионах, где происходили такие задержания, сообщил РИА Новости сопредседатель ассоциации, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Ассоциация "Гражданский контроль" ведет мониторинг сегодняшних протестных акций. Основная задача — посмотреть, наблюдаются ли случаи нарушения прав жителей городов, участников акций, применяется ли насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов", — рассказал Брод.

Он уточнил, что мониторинг правозащитников направлен на повышение культуры проведения публичных акций в регионах страны и совершенствование мер общественного контроля за подобными мероприятиями.

"Могу сказать, что есть регионы, в которых эти акции очень малочисленные или прошли без видимых проблем, но есть и регионы, где уже произошли задержания. В частности, хотел бы привести в пример Краснодарский край, где акция была несогласована", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в этом регионе задолго до акции были запланированы спортивные, культурные мероприятия, тем не менее, организаторы вывели людей на площади, произошли задержания.

"Мы со своей стороны будем направлять запросы уполномоченным по правам человека в те регионы, где произошли задержания, чтобы понять, на каком основании произошли задержания, были ли нарушения прав задержанных, применялась ли к ним сила. Но пока таких сообщений о том, что права задержанных нарушаются, что их оскорбляют или применяют к ним силу, нет", — сообщил Брод.

Организаторы нынешних несогласованных акций, по мнению правозащитника, "к сожалению, наступают на те же самые грабли, что и в прошлые годы, что и в начале лета этого года".

"То есть их основная задача — спровоцировать беспорядки, привлечь к себе внимание, потом обвинять власти и правоохранительные органы в нарушении прав на свободу слова и массовые акции", — полагает собеседник агентства.

Он подчеркнул, что нужно объективно подходить к оценке этих акций; правозащитники, по его словам, заинтересованы в том, чтобы оппозиция могла высказывать свою точку зрения и выступать беспрепятственно, но при согласовании подобных акций и не нарушая общественный порядок, не создавая препятствий для горожан и транспорта, не провоцируя столкновения с правоохранителями.

"Поэтому любые провокационные действия должны критически оцениваться, с тем чтобы общество видело, что организаторы этих акций хотят использовать граждан не для того, чтобы обозначить проблемы перед властью, а, наоборот, спровоцировать эти беспорядки. Когда людей используют как статистов, как разменную монету, это, конечно, недопустимо", — уверен Брод.