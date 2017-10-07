В оживленном районе Владикавказа саперы из Росгвардии обезвредили гранату

ПЯТИГОРСК, 7 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Саперы Росгвардии обезвредили боевую гранату, найденную в оживленном районе Владикавказа, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Северной Осетии.

"В субботу в правоохранительные органы республики обратилась женщина с информацией о том, что на пересечении улицы Ш. Руставели и проспекта Коста города Владикавказ она заметила предмет, похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники республиканской Росгвардии и МВД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности граждан вся прилегающая территория незамедлительно была оцеплена. Опасную находку обследовали инженеры-саперы Росгвардии и установили, что предмет является ручной наступательной гранатой в пригодном к использованию состоянии, добавили в ведомстве.

"Боеприпас был обезврежен и передан сотрудникам следственно-оперативной группы МВД по Северной Осетии. Кто и с какой целью оставил взрывоопасный предмет, предстоит выяснить следствию", — отмечено в сообщении.