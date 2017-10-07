Опознаны тела 14 граждан Узбекистана, погибших в ДТП под Владимиром

ТАШКЕНТ, 7 окт — РИА Новости. Опознаны тела 14 граждан Узбекистана, погибших в ночь на пятницу в аварии во Владимирской области, их список обнародован на сайте МИД республики, сообщает в субботу пресс-служба министерства.
"Консульский отдел посольства Узбекистана в г. Москве со ссылкой на Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает об опознании тел 14 погибших узбекских граждан в ДТП 6 октября 2017 года", — говорится в сообщении. На сайте обнародован их список и паспортные данные.
По данным министерства, состояние еще трех госпитализированных граждан Узбекистана врачами оценивается как крайне тяжелое.
Еще 36 пострадавших узбекистанцев получили легкие телесные повреждения, ушибы и ссадины и отказались от госпитализации, добавили в МИД Узбекистана.
Ранее МЧС республики сообщило, что открыло горячую телефонную линию в связи с ДТП.