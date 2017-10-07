Около 130 тысяч россиян были эвакуированы за сутки из-за "минирований"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Около 130 тысяч человек были эвакуированы за минувшие сутки в 18 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 310 зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
9.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
9.9%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
68.7%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
С начала массовых сообщений о "минировании" почти в 140 городах России эвакуировано уже более 900 тысяч человек, свыше 2,2 тысячи зданий, отметил источник.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что за ложными звонками о минировании объектов в РФ стоят четверо россиян, находящихся за границей, однако у них есть пособники в России. По данным Бортникова, ущерб от действий "телефонных террористов" уже составил более 300 миллионов рублей.