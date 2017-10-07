Около 130 тысяч россиян были эвакуированы за сутки из-за "минирований"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Около 130 тысяч человек были эвакуированы за минувшие сутки в 18 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 310 зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

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"Поступили сообщения с угрозой взрыва 316 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе 130 зданий в Москве. Всего было эвакуировано свыше 126 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

С начала массовых сообщений о "минировании" почти в 140 городах России эвакуировано уже более 900 тысяч человек, свыше 2,2 тысячи зданий, отметил источник.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что за ложными звонками о минировании объектов в РФ стоят четверо россиян, находящихся за границей, однако у них есть пособники в России. По данным Бортникова, ущерб от действий "телефонных террористов" уже составил более 300 миллионов рублей.