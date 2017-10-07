В Башкирии, где был обнаружен ящур, случаев заражения людей не выявили

УФА, 7 окт — РИА Новости. Среди жителей Туймазинского района Башкирии, где был введен карантин из-за ящура у домашних животных, случаев заражения не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы республиканского минздрава.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов указом в пятницу установил карантин по ящуру на территории крестьянского хозяйства "Нур", сёл Ермухаметово и Урмекеево Туймазинского района республики.

"Случаев заражения ящуром среди населения не зафиксировано. Медики ведут постоянное наблюдение за людьми. Никто не госпитализирован, но при этом на всякий случай зарезервированы койки в больницах и подготовлены необходимые препараты", — рассказал собеседник.

Он отметил, что ящур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов. Он передается через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, которые непосредственно контактируют с больными животными, возможна прямая передача инфекции, при этом человек человека заразить не может.

"Инкубационный период болезни составляет от 2 до 12 дней. Основные симптомы — это лихорадка, пузырьки в ротовой полости, сыпь на кистях рук, стопах. Начало заболевания острое — с высокой температурой, головными и мышечными болями", — сообщили в ведомстве, отметив, что призывают всех жителей района при обнаружении схожих симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.