Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Медики оценивают состояние троих пострадавших в аварии на железнодорожном переезде во Владимирской области, унесшей жизни 17 человек, как стабильно тяжелое, сообщил РИА Новости в субботу директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

"Их состояние оценивается как стабильно тяжелое", — сказал собеседник. Он отметил, что в ближайшее время медики проведут совещание, оценив результаты последних обследований пациентов.

Кирюхин рассказал, что ребенок остается в областной детской клинической больнице, а двое мужчин – в больнице скорой медицинской помощи во Владимире (одного из них транспортировали из Петушинской ЦРБ).

На вопрос, есть ли в состоянии пострадавших положительная динамика, собеседник отметил: "Стабильное состояние – это уже хорошо".

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". По последним данным, погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок госпитализированы. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.