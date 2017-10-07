Выжившие в аварии на железной дороге под Владимиром помогут опознать жертв

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Выжившие в автокатастрофе на железнодорожном переезде во Владимирской области, унесшей жизни 17 человек, приедут из Покрова во Владимир, чтобы помочь опознать тела погибших — неопознанными остаются три тела, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по связям со СМИ горадминистрации Александр Карпилович.

Как сообщалось ранее, изначально возникли трудности с опознанием четырех тел. Опознание шло и ночью, и, по словам Карпиловича, на данный момент остаются неопознанными трое.

"Возникли проблемы с опознанием нескольких погибших. И сейчас разыскивают людей, которые с ними работали. Хотя бы таким образом попытаться решить эту проблему", — рассказал он, уточнив, что во Владимир приедут не все 38 человек, которые находятся в гостинице Покрова, а лишь те, кто, предположительно, может знать погибших.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". По последним данным, погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.