В Кавалеровском районе Приморья из-за пожаров ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня введен в Кавалеровском районе Приморья из-за лесных пожаров, сообщает администрация края.

"Сейчас на территории Кавалеровского района действует 13 лесных пожаров на площади почти 350 гектаров. Три пожара локализовано на площади 85,5 гектара, всего за сутки огонь прошёл 85 гектаров лесного фонда. В ликвидации огня в районе принимает участие более 100 человек, задействовано почти 40 единиц техники, в том числе группа спасателей краевой поисково-спасательной службы и самолет МЧС России", – говорится в сообщении.

Как сообщил глава района Сергей Гавриков, сейчас угрозы населённым пунктам нет, однако очень большая задымлённость, в том числе на дорогах краевого значения. Для прокладки заградительных полос направлена техника.

Накануне особый противопожарный режим ввели в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артёмовскм и Владивостокском городских округах.

На субботу в крае зафиксированы 48 лесных пожаров на площади более 1 тысячи гектаров, в тушении которых принимает участие более 300 человек, задействовано почти 100 единиц техники.