РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Новая волна "минирований": в Москве эвакуировали около 100 тысяч человек

Сюжет:
Массовые звонки о "минировании" зданий в России (215)
05:0007.10.2017
0150
© РИА Новости / Сергей ВенявскийПерейти в фотобанкШкола. Архивное фотоШкола. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В столице около 84 тысяч человек эвакуировали после анонимных звонков о взрывных устройствах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

В экстренных службах Москвы также рассказали РИА Новости, что за сутки прошла угроза по 130 объектам, из которых удалось проверить 85 объектов.

Сотрудники полиции у торгового центра в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Можно ли победить телефонный терроризм
В частности, был эвакуирован торговый центр "Охотный ряд". Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Кроме того, эвакуировали и Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы. Также были эвакуированы и посетители торговых центров Тройка" на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, "Атриум" и ТЦ МЕГА "Белая дача" в Подмосковье. Эвакуация прошла и в зданиях органов власти и учебных заведения в трех столичных округах.

Сигнал о минировании поступил и в аэропорту "Жуковский". В это время рейсов и пассажиров не было, сотрудники аэропорта были эвакуированы. В последующем "Жуковский" перешел в штатный режим работы.

Все сообщения об угрозе взрыва не подтвердились.

ФСБ установила организаторов

В ФСБ заявили, что за сообщениями о минировании по всей территории России могут стоять четверо россиян, находящихся за рубежом.

"Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей", — сказал директор ФСБ Александр Бортников.

На данный момент, как отметил Бортников, ведется совместная работа с зарубежными коллегами по установления местонахождения подозреваемых. Однако расследование затрудняется тем, что звонившие использовали IP-телефонию и определить их дислокацию сложно.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах?
Результаты

  • 9.1%

    Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

  • 9.8%

    Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

  • 69.0%

    Узнал(а) о случившемся из новостей

  • 12.1%

    Ничего не слышал(а) об эвакуации
Все опросы
Голосовать
По словам Бортникова, другие технические проблемы связаны с тем, что звонки исходили с территории другого государства.
Бортников отметил, что общий ущерб от сообщений о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.

О мотивах и целях преступников пока никакой официальной информации не поступало.
Глава ведомства также отметил, что у подозреваемых на территории страны имеются пособники.

Причастность ИГ*

В сентябре источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что волна сообщений о "минировании" инициирована из-за рубежа лицами, которые связаны с террористической группировкой "Исламское государство"*. По словам собеседника РИА Новости, информация о подозреваемых не разглашается в интересах следствия. В ФСБ не стали комментировать эту информацию, но и не стали опровергать.

Позднее в СМИ появились сообщения, что за звонками о "минировании" стоит уроженец Ставропольского края, который, как пишут в прессе, ранее воевал в Сирии на стороне ИГ*.

В ФСБ эту информацию опровергли и заявили, что она остается на совести тех изданий, которые ее публиковали.

Источник РИА Новости в силовых структурах, в свою очередь, сообщил, что звонки с угрозами о взрыве исходят с территории Украины.

Реакция властей

Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Уральский "телефонный террорист" рассказал, зачем "минировал" здания
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал подлецами и трусами "телефонных террористов", и выразил уверенность, что город справится с подобными "трудностями", а злоумышленников найдут.

"Москва справлялась еще и не с такими трудностями, с телефонными звонками точно справится", — отметил глава столицы.

Также Собянин одобрил возбуждение уголовных дел против анонимных звонков о "минировании".

"Телефонный терроризм" обсудили и в Государственной Думе. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев считает, что наказания для "телефонных террористов" должны быть аналогичными ответственности за полноценные террористические действия.

"Санкция, на мой взгляд, должна соответствовать ответственности за террористические действия. Я вижу, что последствия примерно схожи, потому что эти массовые эвакуации людей, испуг, череда этих событий дают основание полагать, что общественная опасность деяния много выше, нежели то, которое сейчас предусмотрено за это преступление", — сказал РИА Новости Пискарев.

Как отреагировали россияне

Охранник и сотрудник МЧС РФ у ГУМа в Москве. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В Москве возбудили уголовное дело после ложных сообщений о минировании
Более половины жителей России считают, что "телефонный терроризм" не несет в себе опасности взрывов, выяснили в Фонде общественного мнения (ФОМ).

Порядка 43% россиян знают о ряде сообщений о якобы минировании общественных зданий, 28% что-то слышали, и еще 28% впервые узнали о "телефонном терроризме", когда проходили опрос.

В ФОМ также отметили, что только 16% россиян считают, что намерения "телефонных террористов" серьезные, а 32% затруднились ответить. Оставшиеся 52% уверены, что мотивы злоумышленников заключались в запугивании (27%), хулиганстве (13%) и баловстве (10%).

Более половины жителей России (55%) испытывают страх из-за террористической угрозы. Не боятся терроризма 44% респондентов, и 3% не смогли ответить. Почти треть (31%) опасающихся терактов россиян не меняла свое мнение в последнее время, у 21% усилилось чувство тревоги, а у 4% — ослабилось.

* Запрещенная в России террористическая организация

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена