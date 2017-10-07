Новая волна "минирований": в Москве эвакуировали около 100 тысяч человек

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В столице около 84 тысяч человек эвакуировали после анонимных звонков о взрывных устройствах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

В экстренных службах Москвы также рассказали РИА Новости, что за сутки прошла угроза по 130 объектам, из которых удалось проверить 85 объектов.

В частности, был эвакуирован торговый центр "Охотный ряд". Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Кроме того, эвакуировали и Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы. Также были эвакуированы и посетители торговых центров Тройка" на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, "Атриум" и ТЦ МЕГА "Белая дача" в Подмосковье. Эвакуация прошла и в зданиях органов власти и учебных заведения в трех столичных округах.

Сигнал о минировании поступил и в аэропорту "Жуковский". В это время рейсов и пассажиров не было, сотрудники аэропорта были эвакуированы. В последующем "Жуковский" перешел в штатный режим работы.

Все сообщения об угрозе взрыва не подтвердились.

ФСБ установила организаторов

В ФСБ заявили, что за сообщениями о минировании по всей территории России могут стоять четверо россиян, находящихся за рубежом.

"Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей", — сказал директор ФСБ Александр Бортников.

На данный момент, как отметил Бортников, ведется совместная работа с зарубежными коллегами по установления местонахождения подозреваемых. Однако расследование затрудняется тем, что звонившие использовали IP-телефонию и определить их дислокацию сложно.

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По словам Бортникова, другие технические проблемы связаны с тем, что звонки исходили с территории другого государства.Бортников отметил, что общий ущерб от сообщений о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.

О мотивах и целях преступников пока никакой официальной информации не поступало.

Глава ведомства также отметил, что у подозреваемых на территории страны имеются пособники.

Причастность ИГ*

В сентябре источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что волна сообщений о "минировании" инициирована из-за рубежа лицами, которые связаны с террористической группировкой "Исламское государство"*. По словам собеседника РИА Новости, информация о подозреваемых не разглашается в интересах следствия. В ФСБ не стали комментировать эту информацию, но и не стали опровергать.

Позднее в СМИ появились сообщения, что за звонками о "минировании" стоит уроженец Ставропольского края, который, как пишут в прессе, ранее воевал в Сирии на стороне ИГ*.



В ФСБ эту информацию опровергли и заявили, что она остается на совести тех изданий, которые ее публиковали.

Источник РИА Новости в силовых структурах, в свою очередь, сообщил, что звонки с угрозами о взрыве исходят с территории Украины.

Реакция властей

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал подлецами и трусами "телефонных террористов", и выразил уверенность, что город справится с подобными "трудностями", а злоумышленников найдут.

"Москва справлялась еще и не с такими трудностями, с телефонными звонками точно справится", — отметил глава столицы.

Также Собянин одобрил возбуждение уголовных дел против анонимных звонков о "минировании".

"Телефонный терроризм" обсудили и в Государственной Думе. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев считает, что наказания для "телефонных террористов" должны быть аналогичными ответственности за полноценные террористические действия.

"Санкция, на мой взгляд, должна соответствовать ответственности за террористические действия. Я вижу, что последствия примерно схожи, потому что эти массовые эвакуации людей, испуг, череда этих событий дают основание полагать, что общественная опасность деяния много выше, нежели то, которое сейчас предусмотрено за это преступление", — сказал РИА Новости Пискарев.

Как отреагировали россияне

Более половины жителей России считают, что "телефонный терроризм" не несет в себе опасности взрывов, выяснили в Фонде общественного мнения (ФОМ).

Порядка 43% россиян знают о ряде сообщений о якобы минировании общественных зданий, 28% что-то слышали, и еще 28% впервые узнали о "телефонном терроризме", когда проходили опрос.

В ФОМ также отметили, что только 16% россиян считают, что намерения "телефонных террористов" серьезные, а 32% затруднились ответить. Оставшиеся 52% уверены, что мотивы злоумышленников заключались в запугивании (27%), хулиганстве (13%) и баловстве (10%).

Более половины жителей России (55%) испытывают страх из-за террористической угрозы. Не боятся терроризма 44% респондентов, и 3% не смогли ответить. Почти треть (31%) опасающихся терактов россиян не меняла свое мнение в последнее время, у 21% усилилось чувство тревоги, а у 4% — ослабилось.

* Запрещенная в России террористическая организация