Под Тулой после схода вагонов частично восстановили движение поездов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Движение поездов частично возобновлено на месте схода 24 вагонов грузового поезда в Тульской области, сообщает в субботу пресс-служба МЖД.

Ранее сообщалось, что в пятницу ночью на перегоне "Малая Андреевка — Турдей" на 318-м километре сошли с рельсов 24 вагона с топливом. Движение поездов на перегоне было приостановлено после схода вагонов грузового поезда.

"В 1:26 движение поездов по первому главному пути на перегоне Малая Андреевка — Турдей в Тульской области было восстановлено. Поезда на этом участке будут курсировать в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что принимаются необходимые меры для скорейшего завершения восстановительных работ и возобновления движения поездов на перегоне.