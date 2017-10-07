Под Тулой после схода вагонов частично восстановили движение поездов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Движение поездов частично возобновлено на месте схода 24 вагонов грузового поезда в Тульской области, сообщает в субботу пресс-служба МЖД.
"В 1:26 движение поездов по первому главному пути на перегоне Малая Андреевка — Турдей в Тульской области было восстановлено. Поезда на этом участке будут курсировать в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что принимаются необходимые меры для скорейшего завершения восстановительных работ и возобновления движения поездов на перегоне.