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Происшествия

ДТП под Владимиров: число жертв увеличилось до 17 человек

Сюжет:
ДТП во Владимирской области (54)
03:1007.10.2017
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкМесто ДТП на железнодорожном переезде неподалеку от станции Покровка во Владимирской области. Архивное фотоМесто ДТП на железнодорожном переезде неподалеку от станции Покровка во Владимирской области. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, РИА Новости. Число жертв крупной аварии во Владимирской области увеличилось до 17 человек после того, как один из детей, пострадавших при ДТП, скончался в больнице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Рита Шляхова.

ДТП с автобусом и поездом произошло в ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде.

Причина ДТП

Кадры с места ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
© Ruptly
Кадры с места ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
В Следственном комитете заявили, что причиной крупной аварии могла стать техническая неисправность автобуса. В МВД также сообщили, что транспортное средство выехало на железнодорожные пути на красный свет.

В РЖД рассказали, что машинист поезда старался избежать аварии и применил экстренное торможение. В результате тормозной путь составил около 746 метров. В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути.

Ранее глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов рассказал, что водитель транспортного средства решил сменить маршрут и свернул с федеральной трассы на деревенские дороги.

Автомобиль ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости / NewsTeam
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Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2017 году
Эксперты "Группы ГАЗ", изучив обстоятельства ЧП, заключили, что автобус выработал свой эксплуатационный ресурс более 15 лет назад.

Поезд уже продолжил свой путь вскоре после столкновения, его кабина незначительно повреждена, машинист не пострадал. В РЖД также отметили, что движение поездов на участке под Покровом, где автобус столкнулся с поездом, не приостанавливалось и было организовано по соседним путям.

Погибшие и пострадавшие

В пресс-службе губернатора Владимирской области заявили, что ребенок, пострадавший при столкновении автобуса и поезда, скончался. Таким образом, число погибших возросло до 17 человек.

Всего в транспортном средстве находились 55 пассажира и два водителя, один из которых скончался.

"Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало", — рассказала пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхтина.

В ЦБ Петушинского района рассказали, что после ДТП были госпитализированы пять человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся ребенок и двое взрослых.

Во Владимирскую область вылетели директор департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава Оксана Гусева, а также специалисты института неотложной детской хирургии и травматологии.

В Министерстве здравоохранения России уже поручили оказать помощь в лечении пострадавших в аварии.

В МВД по региону отметили, что никто из пассажиров поезда при происшествии не пострадал.

Психологи МЧС оказали помощь пострадавшим. Также развернут пункт временного размещения, в котором, по последним данным, находятся 37 человек, пострадавшим в аварии.

Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Генпрокуратура проверит Ространснадзор после крупного ДТП под Владимиром
Кроме того, МЧС запустило горячую линию. Ее телефоны: 8-(4922)-39-99-99, 8-(4922)-40-61-32.

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после ДТП под Владимиром.

Следователи осмотрели место аварии. Кроме того, Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ространснадзор также создал комиссию по расследования крупного ДТП под Владимиром. Возглавит комиссию заместитель руководителя ведомства Сергей Васильев.

Министр транспорта Максим Соколов намерен установить причины происшествия: он уже провел переговоры с руководителем РЖД Олегом Белозеровым, главой МЧС Владимиром Пучковым, губернатором Владимирской области Светланой Орловой, а также с главой Министерства транспорта Казахстана Женисом Мухмудулы Касымбеком.

Мужчина за рулем автобуса. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Депутат Госдумы выступил за отмену дальних ночных автобусных перевозок
Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров принял решение отказаться от участия в Российской энергетической неделе, которая проходит в Москве, так как под его личным контролем находится работа оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП.

Автобус из Казахстана

В пресс-службе губернатора Владимирской области сообщили, что автобус был из Казахстана. Транспортное средство перевозило граждан Узбекистана. Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов рассказал, что попавшие в ДТП граждане Узбекистана работали в России легально, все они имели с собой паспорта. Во владимирской областной администрации подтвердили, что все пассажиры автобуса работали в Егорьевском районе Московской области.

В МИД Казахстана заявили, что водителями автобуса были два гражданина Казахстана. В дипломатическом ведомстве также отметили, что "казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана". На место происшествия выехали представители консульства Казахстана.

Столкновение автобуса и поезда во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкТрагедия произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка.Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Трагедия произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПассажиры автобуса в момент аварии спали. Когда водитель закричал, часть из них выбежала, чтобы убрать автобус с путей. Благодаря этому они выжили.Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Пассажиры автобуса в момент аварии спали. Когда водитель закричал, часть из них выбежала, чтобы убрать автобус с путей. Благодаря этому они выжили.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкИзначально сообщалось, что жертвами аварии стали 19 человек, однако СК подтвердил гибель 16 пассажиров автобуса. Никто из находившихся в поезде не пострадал.Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Изначально сообщалось, что жертвами аварии стали 19 человек, однако СК подтвердил гибель 16 пассажиров автобуса. Никто из находившихся в поезде не пострадал.
© РИА Новости / МЧС России по Владимирской областиПерейти в фотобанкСпасатели МЧС развернули пункт временного размещения рядом с местом ДТП в Доме культуры Покрова. На месте работают 52 человека и 12 единиц техники. Группировка наращивается постоянно.Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС России по Владимирской области
Перейти в фотобанк
Спасатели МЧС развернули пункт временного размещения рядом с местом ДТП в Доме культуры Покрова. На месте работают 52 человека и 12 единиц техники. Группировка наращивается постоянно.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Москву.Кареты скорой помощи на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Москву.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПо данным УМВД по региону, автобус выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По данным УМВД по региону, автобус выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледователи, в свою очередь, рассматривают среди возможных причин ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда под Владимиром техническую неисправность автобуса.Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Следователи, в свою очередь, рассматривают среди возможных причин ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда под Владимиром техническую неисправность автобуса.
© РИА Новости / МЧС по Владимирской областиТормозной путь поезда составил около 746 метров.Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС по Владимирской области
Тормозной путь поезда составил около 746 метров.
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