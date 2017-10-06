МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 84 тысяч человек были эвакуированы в Москве после анонимных звонков о взрывных устройствах, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах города.
9.0%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
9.7%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
69.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Ранее источник сообщил, что московская полиция за сутки проверила 85 объектов после звонков о минировании, всего звонки прошли по 130 объектам.
Были эвакуированы в том числе торговые центры "Тройка" на пересечении Верхней Красносельской и Третьего транспортного кольца, "Охотный ряд", "Атриум" и ТЦ МЕГА "Белая дача" в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России несколько недель. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.