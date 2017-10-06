В Москве эвакуировали около 84 тысяч человек

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (214)

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 84 тысяч человек были эвакуированы в Москве после анонимных звонков о взрывных устройствах, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах города.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 9.0% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

9.7% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

69.2% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

"По данным на 22.20 мск, эвакуированы были около 84 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что московская полиция за сутки проверила 85 объектов после звонков о минировании, всего звонки прошли по 130 объектам.

Были эвакуированы в том числе торговые центры "Тройка" на пересечении Верхней Красносельской и Третьего транспортного кольца, "Охотный ряд", "Атриум" и ТЦ МЕГА "Белая дача" в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России несколько недель. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.