В Пензе задержали мужчину, взявшего в заложницы трех женщин в сауне

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Задержан мужчина, взявший в заложники трех женщин в сауне в Пензе, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

Региональное управление СК РФ уточняет, что мужчина 1985 года рождения угрожал женщинам ружьем.

"В Пензе в результате совместной силовой операции, проведенной полицией и Росгвардией, задержан мужчина, незаконно удерживавший в сауне трех женщин. Никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ ("незаконное лишение человека свободы, с применением оружия, в отношении двух или более лиц").