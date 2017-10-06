Генпрокуратура проверит Ространснадзор после крупного ДТП под Владимиром

Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Генпрокуратура после крупного ДТП во Владимирской области проверит работу Ространснадзора, сообщает ведомство в пятницу.

"Силами центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ будет проверена деятельность Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по реализации данным органом контрольных полномочий в указанной сфере", — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на переезде вблизи станции Покровка столкнулись автобус и пассажирский поезд. По уточненным данным СК РФ, погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Пять человек госпитализированы, причем четверо находятся в реанимации.