Под Владимиром начали опознание тел погибших в ДТП

Автобус и поезд столкнулись на ж/д переезде во Владимирской области

Автобус и поезд столкнулись на ж/д переезде во Владимирской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Опознание тел 16 погибших при столкновении поезда и автобуса началось во Владимире, сообщил РИА Новости начальник управления по связям со СМИ горадминистрации Александр Карпилович.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". По уточненным данным СК России, погибли 16 человек, в том числе один ребенок. МИД Узбекистана подтвердил, что среди погибших в ДТП под Владимиром есть граждане республики.

"Опознание уже идет, оно началось в 17.00 в морге судебно-медицинской экспертизы города Владимира", — сказал Карпилович.

Опознание, уточнил он, проводится при участии прибывших родственников.

"Кто-то уже прилетел издалека, кто-то проживает не так далеко, в том числе в Москве. Участвуют во всех этих процедурах и представители посольства Узбекистана в Российской Федерации", — подчеркнул Карпилович.