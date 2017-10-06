Под Владимиром начали опознание тел погибших в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Опознание тел 16 погибших при столкновении поезда и автобуса началось во Владимире, сообщил РИА Новости начальник управления по связям со СМИ горадминистрации Александр Карпилович.
"Опознание уже идет, оно началось в 17.00 в морге судебно-медицинской экспертизы города Владимира", — сказал Карпилович.
Опознание, уточнил он, проводится при участии прибывших родственников.
"Кто-то уже прилетел издалека, кто-то проживает не так далеко, в том числе в Москве. Участвуют во всех этих процедурах и представители посольства Узбекистана в Российской Федерации", — подчеркнул Карпилович.