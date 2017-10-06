Аэропорт "Жуковский" эвакуировали из-за звонка о" минировании"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сотрудники аэропорта "Жуковский" были эвакуированы после ложного звонка о минировании, рейсов и пассажиров в аэропорту в это время не было, сообщил РИА Новости представители аэропорта.

"К нам поступил сигнал о минировании. Персонал был эвакуирован. Кинологическая служба аэропорта уже все проверила, ничего не обнаружила", — сообщил представитель аэропорта "Жуковский" в пятницу.

Он добавил, что на месте работали сотрудники специальных служб и подразделений МЧС. "Проверка завершена. Сообщения (о минировании – ред.) не подтвердились. Аэропорт переходит в штатный режим работы", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, звонок о минировании поступил в то время, когда в расписании аэропорта не было ни одного рейса. "Поэтому в терминале были только сотрудники", — сообщил представитель "Жуковского".