Полиция подтвердила информацию о 15 раненных в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пятнадцать человек по состоянию на текущий момент пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Коломенском районе Подмосковья, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее о 15 раненых после съезда в кювет и опрокидывания автобуса MAN, следовавшего из Озер в Москву, РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона. По данным ГУМВД, погибли шесть человек.
"По предварительным данным, на текущий момент ранены 15 человек", — сказала Петрова.