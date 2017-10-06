Полиция подтвердила информацию о 15 раненных в ДТП в Подмосковье

Скорая помощь на месте ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Подмосковья

Скорая помощь на месте ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Подмосковья

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пятнадцать человек по состоянию на текущий момент пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Коломенском районе Подмосковья, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее о 15 раненых после съезда в кювет и опрокидывания автобуса MAN, следовавшего из Озер в Москву, РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона. По данным ГУМВД, погибли шесть человек.

"По предварительным данным, на текущий момент ранены 15 человек", — сказала Петрова.

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