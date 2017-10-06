Расследование по делу Серебренникова продлили до января

Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Басманного суда в Москве. Архивное фото

Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Басманного суда в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Срок предварительного расследования хищений в "Седьмой Студии", созданной известным режиссером Кириллом Серебренниковым, продлен до 19 января 2017 года, следует из оглашенных в Басманном суде Москвы материалов дела.

"Срок предварительного следствия продлен до 19 января 2017 года", — сказала судья, оглашая документы.

На нынешнем заседании суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, которая ранее дала показания на Серебренникова и других фигурантов.

Серебренников, Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствами. По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли.

Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь". Серебренников, по мнению следствия, выступил организатором аферы. Вину он отрицает.