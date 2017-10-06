Экс-бухгалтера "Седьмой Студии" перевели под домашний арест

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главного бухгалтера "Седьмой Студии", созданной режиссёром Кириллом Серебрениковым, Нину Масляеву по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Нина Масляева вскоре после заключения под стражу пошла на сделку со следствием.

"Ходатайство следователя удовлетворить, изменить меру пресечения в отношении Масляевой с заключения под стражу на домашний арест", — сказала судья Евгения Николаева.

Суд запретил без разрешения следователя покидать жилое помещение, общаться с представителями СМИ и другими лицами, в том числе другими фигурантами дела, и использовать интернет. Срок меры пресечения экс-бухгалтеру установлен до 19 октября.

Следователь, обосновывая просьбу о смягчении обвиняемой меры пресечения, отметил, что экс-бухгалтер второго июня заключила сделку со следствием и дала показания на остальных фигурантов.

"Масляева заключила досудебное соглашение, в ходе допросов и очных ставок сообщила изобличающую других фигурантов информацию, которая нашла свое подтверждение", — сказал следователь в суде.

Сама Масляева поддержала просьбу, отметив, что она страдает рядом заболеваний. "У меня сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца", — сказала она.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Масляеву и отправили под домашний арест гендиректор "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а режиссер Серебренников взят под домашний арест.