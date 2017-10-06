Суд оправдал бывшую вице-президента Росбанка Поляницыну по делу о подкупе

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Басманный суд Москвы оправдал бывшую вице-президента Росбанка Тамару Поляницыну, проходившую по делу о коммерческом подкупе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд оправдал Поляницыну за отсутствием в ее действиях состава преступления", — сказала Царева.

Как ранее сообщалось, Поляницына являлась фигурантом дела о коммерческом подкупе, которое было возбуждено в отношении экс-председателя правления Росбанка Владимира Голубкова. Его задержали в середине мая 2013 года при передаче 5 миллионов рублей, части более крупного вознаграждения, которое, по данным следствия, глава банка вымогал у экс-депутата Мосгордумы и рок-музыканта Андрея Ковалева за реструктуризацию кредита. Позже обвинение было переквалифицировано: как следует из базы суда, бывшая вице-президент обвинялась по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Поляницына содержалась под подпиской о невыезде. Как передает корреспондент РИА Новости из здания суда, она пришла на заседание сама с большой спортивной сумкой, готовясь к реальному сроку.