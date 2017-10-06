Под Липецком девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и КамАЗа

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Липецкой области, в результате чего девять человек были доставлены в больницу, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

Информация об аварии в Елецком районе поступила в полицию в 9.30 мск, уточнили в ведомстве.

"На шестом километре автодороги Елец – Долгоруково произошло столкновение автобуса, следовавшего по маршруту Елец – Долгоруково, с КамАЗом. В результате девять человек с различными травмами были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости начальник пресс-службы областного управления МВД Наталья Маслакова, пострадали водитель и восемь пассажиров маршрутного автобуса №200 "Елец — Долгоруково". Она отметила, что тяжелых травм у пострадавших нет.

Маслакова добавила, что полиция выясняет, какие в момент аварии были дорожные условия и другие обстоятельства ДТП.