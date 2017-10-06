В Тульской области после схода 24 вагонов поезда возбудили уголовное дело

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после схода 24 вагонов грузового поезда в Тульской области, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", по факту схода вагонов грузового поезда в Тульской области", — сказала она.

По данным следствия, при движении грузового поезда по перегону станций "Малая Андреевка — Турдей" Ефремовского района Тульской области произошел сход 24 вагонов и секции Б локомотива, из которых 15 вагонов были с щебнем и удобрениями, один – с железными трубами. Также поезд перевозил восемь цистерн с дизельным топливом.

Марковская отметила, что владельцам груза и ОАО "РЖД" причинен крупный ущерб, размер которого устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, продолжаются работы по восстановлению движения. Расследование уголовного дела продолжается.