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Происшествия

Названа причина крупного ДТП под Владимиром

Сюжет:
ДТП во Владимирской области (44)
14:2106.10.2017
07570
© РИА Новости / ГУВД по Владимирской областиПерейти в фотобанкФрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / ГУВД по Владимирской области
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. При столкновении автобуса с поездом во Владимирской области погибли 16 человек. Причиной трагедии могла стать техническая неисправность автобуса, сообщили в СК.

Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, заглох на железнодорожном переезде и столкнулся с поездом. По данным МВД, он выехал на пути на красный свет.

Мужчина за рулем автобуса. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало", — рассказала пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхтина.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути.

Как рассказали в РЖД, машинист поезда старался избежать аварии и применил экстренное торможение. В результате тормозной путь состава составил около 746 метров.

"По предварительным данным, поезд находился на расстоянии менее 400 метров до переезда, следуя со скоростью 90 км/час. Машинист применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы", — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после ДТП. Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках расследования пройдут судебно-медицинские экспертизы.

Следствие рассматривает несколько версий причин ДТП, среди которых нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и нарушение со стороны водителя автобуса. Трагедия могла произойти и из-за технической неисправности автобуса.

Погибшие и пострадавшие

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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В СК сообщили, что в результате крупной аварии погибли 16 человек. Всего в автобусе ехали 55 пассажиров и два водителя, один из которых скончался.

Пять человек госпитализировали: четверо в реанимации, двое из них — дети, сообщили РИА Новости в ЦРБ Петушинского района.

По словам представителя больницы, среди "крайне тяжелых" — двое детей: мальчик в возрасте трех-пяти лет и девочка, которой один-два года. Кроме того, в крайне тяжелом состоянии находятся мужчина 1974 года рождения и мужчина, которому на вид 35 лет. Легкие травмы получил мужчина 1981 года рождения, его отпустят после оказания помощи.

Пострадавших детей санавиацией отправили во Владимир, сейчас врачи борются за их жизнь, сообщила губернатор области Светлана Орлова.Позднее глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что решается вопрос об отправке детей в Москву. Он отметил, что специалисты центра связывались с врачами во Владимире и оказывали им консультативную помощь.

Во Владимирскую область вылетели директор департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава Оксана Гусева, а также специалисты института неотложной детской хирургии и травматологии.

Как рассказали в управлении МВД региона, никто из пассажиров и локомотивной бригады поезда, столкнувшегося с автобусом, не пострадал.

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© РИА Новости
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Помощь властей

На место ДТП незамедлительно выехали спасатели и представители власти.

Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС России по Владимирской области
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Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
МЧС организовало психологическую помощь пострадавшим и развернуло пункт временного размещения в Доме культуры Покрова. Сейчас в нем находятся 37 пострадавших в ДТП, детей среди них нет.

Также спасатели запустили горячую линию. Ее телефоны: 8-(4922)-39-99-99, 8-(4922)-40-61-32.

По указанию главы МВД Владимира Колокольцева, на место аварии направили группу офицеров для выяснения обстоятельств произошедшего. Они помогут следственно-оперативной группе установить причины и обстоятельства ДТП.

К работе по устранению причин крупной аварии подключился министр транспорта Максим Соколов. Он провел переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым, министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым, губернатором Владимирской области Светланой Орловой, министром транспорта Казахстана Женисом Мухмудулы Касымбеком.

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017
© Фото : СРЦ МЧС России
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Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в этой страшной аварии.
Ространснадзор по поручению Минтранса создал комиссию по расследованию обстоятельств ДТП. Ее возглавит заместитель руководителя Ространснадзора Сергей Васильев.

Откуда ехал автобус

Автобус, попавший в ДТП, был из Казахстана. Как рассказали в пресс-службе губернатора Владимирской области, пассажирами были граждане Узбекистана. Водителями автобуса были два гражданина Казахстана, сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков.

По его словам, "казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана". Представители консульства выехали на место ДТП.

Столкновение автобуса и поезда во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкТрагедия произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка.Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Трагедия произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПассажиры автобуса в момент аварии спали. Когда водитель закричал, часть из них выбежала, чтобы убрать автобус с путей. Благодаря этому они выжили.Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Пассажиры автобуса в момент аварии спали. Когда водитель закричал, часть из них выбежала, чтобы убрать автобус с путей. Благодаря этому они выжили.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкИзначально сообщалось, что жертвами аварии стали 19 человек, однако СК подтвердил гибель 16 пассажиров автобуса. Никто из находившихся в поезде не пострадал.Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Изначально сообщалось, что жертвами аварии стали 19 человек, однако СК подтвердил гибель 16 пассажиров автобуса. Никто из находившихся в поезде не пострадал.
© РИА Новости / МЧС России по Владимирской областиПерейти в фотобанкСпасатели МЧС развернули пункт временного размещения рядом с местом ДТП в Доме культуры Покрова. На месте работают 52 человека и 12 единиц техники. Группировка наращивается постоянно.Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС России по Владимирской области
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Спасатели МЧС развернули пункт временного размещения рядом с местом ДТП в Доме культуры Покрова. На месте работают 52 человека и 12 единиц техники. Группировка наращивается постоянно.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Москву.Кареты скорой помощи на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Москву.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПо данным УМВД по региону, автобус выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По данным УМВД по региону, автобус выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледователи, в свою очередь, рассматривают среди возможных причин ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда под Владимиром техническую неисправность автобуса.Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Следователи, в свою очередь, рассматривают среди возможных причин ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда под Владимиром техническую неисправность автобуса.
© РИА Новости / МЧС по Владимирской областиТормозной путь поезда составил около 746 метров.Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС по Владимирской области
Тормозной путь поезда составил около 746 метров.
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