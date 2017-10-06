Названа причина крупного ДТП под Владимиром

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. При столкновении автобуса с поездом во Владимирской области погибли 16 человек. Причиной трагедии могла стать техническая неисправность автобуса, сообщили в СК.

Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, заглох на железнодорожном переезде и столкнулся с поездом. По данным МВД, он выехал на пути на красный свет.

"Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало", — рассказала пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхтина.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути.

Как рассказали в РЖД, машинист поезда старался избежать аварии и применил экстренное торможение. В результате тормозной путь состава составил около 746 метров.

"По предварительным данным, поезд находился на расстоянии менее 400 метров до переезда, следуя со скоростью 90 км/час. Машинист применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы", — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после ДТП. Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках расследования пройдут судебно-медицинские экспертизы.

Следствие рассматривает несколько версий причин ДТП, среди которых нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и нарушение со стороны водителя автобуса. Трагедия могла произойти и из-за технической неисправности автобуса.

Погибшие и пострадавшие

В СК сообщили, что в результате крупной аварии погибли 16 человек. Всего в автобусе ехали 55 пассажиров и два водителя, один из которых скончался.

Пять человек госпитализировали: четверо в реанимации, двое из них — дети, сообщили РИА Новости в ЦРБ Петушинского района.

По словам представителя больницы, среди "крайне тяжелых" — двое детей: мальчик в возрасте трех-пяти лет и девочка, которой один-два года. Кроме того, в крайне тяжелом состоянии находятся мужчина 1974 года рождения и мужчина, которому на вид 35 лет. Легкие травмы получил мужчина 1981 года рождения, его отпустят после оказания помощи.

Пострадавших детей санавиацией отправили во Владимир, сейчас врачи борются за их жизнь, сообщила губернатор области Светлана Орлова.Позднее глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что решается вопрос об отправке детей в Москву. Он отметил, что специалисты центра связывались с врачами во Владимире и оказывали им консультативную помощь.

Во Владимирскую область вылетели директор департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава Оксана Гусева, а также специалисты института неотложной детской хирургии и травматологии.

Как рассказали в управлении МВД региона, никто из пассажиров и локомотивной бригады поезда, столкнувшегося с автобусом, не пострадал.

Помощь властей

На место ДТП незамедлительно выехали спасатели и представители власти.

МЧС организовало психологическую помощь пострадавшим и развернуло пункт временного размещения в Доме культуры Покрова. Сейчас в нем находятся 37 пострадавших в ДТП, детей среди них нет.

Также спасатели запустили горячую линию. Ее телефоны: 8-(4922)-39-99-99, 8-(4922)-40-61-32.

По указанию главы МВД Владимира Колокольцева, на место аварии направили группу офицеров для выяснения обстоятельств произошедшего. Они помогут следственно-оперативной группе установить причины и обстоятельства ДТП.

К работе по устранению причин крупной аварии подключился министр транспорта Максим Соколов. Он провел переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым, министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым, губернатором Владимирской области Светланой Орловой, министром транспорта Казахстана Женисом Мухмудулы Касымбеком.

Откуда ехал автобус

Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в этой страшной аварии.Ространснадзор по поручению Минтранса создал комиссию по расследованию обстоятельств ДТП. Ее возглавит заместитель руководителя Ространснадзора Сергей Васильев.

Автобус, попавший в ДТП, был из Казахстана. Как рассказали в пресс-службе губернатора Владимирской области, пассажирами были граждане Узбекистана. Водителями автобуса были два гражданина Казахстана, сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков.

По его словам, "казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана". Представители консульства выехали на место ДТП.