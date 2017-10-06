В Москве убили женщину после продажи трехкомнатной квартиры

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женщину убили после того, как она продала трехкомнатную квартиру на востоке Москвы, подозреваемые в убийстве задержаны, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Об исчезновении женщины 1966 года рождения в следственные органы сообщили ее родственники. Следователи выяснили, что незадолго до пропажи женщина продала свою трехкомнатную квартиру на востоке Москвы. В связи с этим было возбуждено дело об убийстве и мошенничестве, отметила представитель СК.

"Следствие обратилось в суд с ходатайством о проведении обысков, в ходе которых в одной из жилых комнат проданной квартиры в комоде было обнаружено тело пропавшей женщины. При визуальном осмотре были обнаружены признаки насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы", — сказала Иванова.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны, с ними проводится комплекс следственных действий, добавила Иванова.