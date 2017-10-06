Поломка автобуса могла стать причиной ДТП под Владимиром, заявили в СК

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следователи рассматривают среди возможных причин ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда под Владимиром техническую неисправность автобуса, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"По версии следствия, причиной трагедии могла стать техническая неисправность автобуса", — говорится в сообщении СК РФ.
Ранее старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила РИА Новости, что следствие рассматривает несколько версий причин ДТП, в числе которых – нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и нарушение со стороны водителя автобуса.