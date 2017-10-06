Поломка автобуса могла стать причиной ДТП под Владимиром, заявили в СК

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следователи рассматривают среди возможных причин ДТП с участием автобуса и пассажирского поезда под Владимиром техническую неисправность автобуса, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, 16 человек погибли, еще пять человек госпитализированы, причем четверо, двое из которых — дети, находятся в реанимации.

"По версии следствия, причиной трагедии могла стать техническая неисправность автобуса", — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила РИА Новости, что следствие рассматривает несколько версий причин ДТП, в числе которых – нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и нарушение со стороны водителя автобуса.

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