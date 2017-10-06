Поезд, попавший в ДТП во Владимирской области, продолжил путь

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Поезд, столкнувшийся с автобусом на железнодорожном переезде во Владимирской области, в результате чего погибли 16 человек, продолжил путь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Рита Шляхова.

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". По последним данным, погибли 16 человек, в том числе один ребенок. После ДТП были госпитализированы пять человек, четверо из них попали в реанимацию.

"По информации директора департамента транспорта… тронулся поезд, который попал в ДТП. Машинист поезда не пострадал, незначительно повреждена кабина", — сказала собеседница агентства.

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Как отметили в РЖД, поезд №60 сообщением "Санкт-Петербург – Нижний Новгород" был отправлен по маршруту в 10:47 по московскому времени после завершения следственных действий. Опоздание поезда составило 7 часов 6 минут. "Диспетчерский аппарат РЖД сделает все возможное для того, чтобы минимизировать отставание поезда от графика. В настоящее время организовано горячее питание для пассажиров в вагоне-ресторане. Пассажиры поезда, поездная и локомотивная бригады в результате ДТП не пострадали", — говорится в сообщении.