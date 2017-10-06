Житель Ростовской области похитил украшения на 20 миллионов рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Жителя города Азов Ростовской области подозревают в серии нападений на ювелирные салоны, из которых он похитил украшения на сумму около 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими было установлено, что на территории Ростовской области подозреваемый совершил восемь имущественных преступлений, похитив при этом золотые изделия на сумму около 20 миллионов рублей", — пояснила она.

Ирина Волк добавила, что в отношении 41-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Она пояснила, что мужчина был задержан в Азове в конце июня за вооруженное разбойное нападение на ювелирный салон в Волгоградской области и покушение на жизнь сотрудника полиции.