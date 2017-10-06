Житель Ростовской области похитил украшения на 20 миллионов рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Жителя города Азов Ростовской области подозревают в серии нападений на ювелирные салоны, из которых он похитил украшения на сумму около 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ирина Волк добавила, что в отношении 41-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Она пояснила, что мужчина был задержан в Азове в конце июня за вооруженное разбойное нападение на ювелирный салон в Волгоградской области и покушение на жизнь сотрудника полиции.