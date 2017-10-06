В Люберцах из-за угрозы взрыва эвакуируют две школы

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 1,5 тысяч человек эвакуируют из двух школ в подмосковных Люберцах из-за угрозы взрыва, сообщила пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на его главу Владимира Ружицкого.

"В Люберцах идет эвакуация двух школ из-за угрозы взрыва — 16 и 44. Стянуты все силы МЧС, полиции, скорой, пожарной. Детей из 16 гимназии эвакуируют в 27-ю школу и ближайший детский сад. Детей из 44-й — в 4-ю школу. Всего около 1,5 тысяч человек. Вызов поступил на службу 112", — сказал Ружицкий.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.