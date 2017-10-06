В ДТП в новой Москве пострадали два человека

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП в новой Москве, на место происшествия вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ), сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"В результате ДТП в деревне Рассказовка, дом 1, пострадали два человека. Экипаж вертолета эвакуирует женщину 1994 года рождения, другого увезла машина скорой помощи", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что причиной ДТП стало столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси.