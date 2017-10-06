Ространснадзор создал комиссию по расследованию ДТП во Владимирской области

Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области

Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ространснадзор создал комиссию по расследованию ДТП с поездом и автобусом под Владимиром, сообщается на сайте ведомства.

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". По последним данным, погибли 16 человек, в том числе один ребенок. После ДТП были госпитализированы пять человек, четверо из них попали в реанимацию.

"По поручению министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова в Ространснадзоре создана комиссия по расследованию аварии, которая произошла утром 6 октября на железнодорожном переезде во Владимирской области в районе станции Покров", — говорится в сообщении.

Возглавит комиссию заместитель руководителя Ространснадзора Сергей Васильев.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в РЖД РИА Новости сообщали, что пассажиры поезда, машинист и проводники при ДТП не пострадали.

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