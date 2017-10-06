СК назвал возможные причины столкновения автобуса и поезда под Владимиром

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Следствие рассматривает несколько версий причин ДТП во Владимирской области с участием автобуса и пассажирского поезда, в числе которых – нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и нарушение со стороны водителя автобуса, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, 16 человек погибли, еще пять человек госпитализированы, причем четверо, двое из которых — дети, находятся в реанимации.

"СК рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых – нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и нарушение со стороны водителя автобуса правил дорожного движения при переезде железнодорожных путей", — сказала собеседница агентства.

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