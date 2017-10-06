Под Тулой прокуратура организовала проверку после схода 24 вагонов поезда

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после схода 24 вагонов грузового поезда в Тульской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проведение проверки в связи со сходом 24 вагонов грузового поезда в Тульской области" — говорится в сообщении.

Установлено, что на 318-319 километре перегона "Малая Андреевка — Турдей" Ефремовского района Тульской области произошел сход 24 вагонов и одной секции локомотива грузового поезда №3152, следовавшего со станции Елец до станции Узловая. В результате происшествия пострадавших нет, размер ущерба устанавливается.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехал Тульский транспортный прокурор Сергей Федин. Ход проверки взят Московской межрегиональной транспортной прокуратурой на контроль.