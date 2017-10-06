Врачи борются за жизнь двух детей, пострадавших в ДТП под Владимиром

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Врачи во Владимире в настоящий момент борются за жизнь двух маленьких детей, пострадавших в ДТП во Владимирской области, сообщила губернатор области Светлана Орлова.

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". По последним данным, погибли 16 человек, в том числе один ребенок. После ДТП были госпитализированы пять человек, четверо из них попали в реанимацию.

"Последние данные. Двое детей — два и три годика. Мы уже их отправили их во Владимир. Черепно-мозговая травма, нет внутреннего кровотечения. Врачи сейчас борются за их жизнь. Двое находятся в больнице в Петушках, одного будем транспортировать во Владимир. Еще одному была оказана помощь, он из больницы ушел", — сказала Орлова в эфире телеканала "Россия 24".

© Фото : МЧС по Владимирской области ДТП с автобусом во Владимирской области © Фото : МЧС по Владимирской области ДТП с автобусом во Владимирской области

МЧС России подготовило два вертолета Ми-8 для транспортировки тяжело раненных в ДТП: один из них находится на аэродроме "Мячково" в Подмосковье, другой — в аэропорту "Семязино" Владимира.