В Иркутской области в центре города медведь напал на человека

ИРКУТСК, 6 окт – РИА Новости. В центре Нижнеудинска в Иркутской области медведь напал на 17-летнего юношу, дикое животное застрелили полицейские, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области Игорь Медведев.

"Примерно в 23.00 (ирк) 5 октября в полицию Нижнеудинска стали поступать звонки от жителей. Они сообщали, что видели медведя, который бродит по центральной части города. Наряд выехал на патрулирование. На одной из улиц полицейские услышали крики о помощи. Они подоспели вовремя, медведь, напавший на 17-летнего парня, его сильно напугал и успел слегка поцарапать", — рассказал собеседник агентства.

По словам сотрудника пресс-службы, медведь, вышедший из леса к людям, был средних размеров, весил около 120 килограммов. Этот хищник обладает большой силой и агрессивностью, поэтому полицейским пришлось ликвидировать зверя.